Fino a quale età cresceva il T rex | studio stravolge le stime e non tutti i fossili sono di tirannosauro
Un nuovo studio sull'età massima del T. rex rivela risultati diversi rispetto alle stime precedenti. Analizzando gli anelli di crescita di 17 fossili, i ricercatori americani hanno scoperto che questi dinosauri raggiungevano le dimensioni massime a un'età diversa da quella stimata in passato. Tuttavia, è importante notare che non tutti i fossili analizzati appartengono necessariamente a Tyrannosaurus rex.
Analizzando gli anelli di crescita sulle ossa fossilizzate di 17 esemplari descritti come Tyrannosaurus rex, ricercatori americani hanno determinato che questi dinosauri raggiungevano le dimensioni massime a un'età molto diversa da quella precedentemente indicata. Inoltre non tutti i fossili studiati apparterrebbero alla stessa specie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
