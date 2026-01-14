Finisce la storia e minaccia la ex | Appartengo a una famiglia mafiosa so sempre dove trovarti

Il 34enne di Misano sarà giudicato il 28 febbraio davanti al Tribunale di Rimini per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità dopo che l’uomo ha minacciato la donna, dichiarando di appartenere a una famiglia mafiosa e di conoscere la sua posizione. Il processo avrà luogo in un contesto di tutela e rispetto delle norme, per accertare eventuali responsabilità.

