Finisce la storia e minaccia la ex | Appartengo a una famiglia mafiosa so sempre dove trovarti
Il 34enne di Misano sarà giudicato il 28 febbraio davanti al Tribunale di Rimini per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità dopo che l’uomo ha minacciato la donna, dichiarando di appartenere a una famiglia mafiosa e di conoscere la sua posizione. Il processo avrà luogo in un contesto di tutela e rispetto delle norme, per accertare eventuali responsabilità.
Dovrà comparire davanti al giudice monocratico del Tribunale di Rimini il prossimo 28 febbraio il misanese di 34 anni che dovrà rispondere di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. Nei confronti dell'uomo, infatti, il sostituto procuratore Luca Bertuzzi che ha coordinato l'indagine. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
