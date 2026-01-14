Finanziato il piano siccità reggino per 4,8 milioni | ecco tutti gli interventi

Il piano siccità reggino, con un investimento di 4,8 milioni di euro, è stato recentemente finanziato. Sorical, gestore del servizio idrico integrato, è stato incaricato di attuare gli interventi previsti dal Decreto commissariale n. In questa pagina vengono illustrati i principali interventi e le azioni pianificate per fronteggiare la crisi idrica nella regione.

