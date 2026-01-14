JustWatch, piattaforma leader nella guida ai contenuti in streaming, ha pubblicato le classifiche dei film e delle serie TV più popolari in Italia all’inizio di gennaio 2026. Tra i titoli più visualizzati figurano “Knives Out” e “Stranger Things”, che si confermano ai vertici delle preferenze degli utenti. Questa analisi offre uno sguardo aggiornato sulle tendenze del pubblico nel panorama dello streaming nazionale.

JustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming in grado di aggregare in un unico posto film, serie TV ed eventi sportivi da centinaia di piattaforme di streaming in tutto il mondo, ha svelato l'ultima classifica inerente a top film e serie TV più gettonate in Italia nell'ultima settimana. Per i film, si mantiene in vetta per la seconda settimana consecutiva Wake Up Dead Man – Knives Out, che segna il ritorno dell'inconfondibile detective Benoit Blanc. La storia ruota attorno a Jud Duplenticy, un giovane prete chiamato ad assistere monsignor Jefferson Wicks in una piccola parrocchia di provincia.

© Game-experience.it - Film e serie TV più viste in Italia ad inizio Gennaio 2026, guidano le classifiche Knives Out e Stranger Things

