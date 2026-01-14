Filippo Bisciglia e il bacio con l’ex concorrente di Amici | c’è del tenero o è solo amicizia?
Recentemente, Filippo Bisciglia ha condiviso un selfie in cui sembra scambiarsi un bacio con una donna, generando molte speculazioni. Tuttavia, si tratta di un gesto amichevole e privo di intenzioni romantiche. In questo articolo, scoprirai chi è realmente la donna presente nella foto e chiarirai ogni dubbio sulla natura di questa interazione.
Filippo Bisciglia pubblica un selfie «al bacio» con una donna e scatena il gossip. Ma la verità è molto diversa: ecco chi è veramente lei. Leggi anche: Ricordate l’assurdo litigio di Selvaggia Lucarelli e Filippo Bisciglia? Ecco cosa era successo Basta una foto, spesso, per far scattare il tam tam del gossip. È quello che è successo a Filippo Bisciglia, che nelle ultime ore ha mandato in agitazione fan e curiosi pubblicando sui social uno scatto notturno in compagnia di una donna mora, intenta a baciarlo affettuosamente sulla guancia. Dopo la fine della lunga relazione con Pamela Camassa, l’attenzione sulla vita sentimentale del conduttore è altissima. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Filippo Bisciglia e l’amore per il piccolo Arturino «Lo so, è un po’ presto per dirlo, ma so già che questo sarà uno dei giorni più belli del mio 2026, forse il più bello. Ti tenevo in braccio da piccolo, oggi tengo in braccio tuo figlio. Benvenuto al mondo, Arturin facebook
