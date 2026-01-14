Recentemente, Filippo Bisciglia ha condiviso un selfie in cui sembra scambiarsi un bacio con una donna, generando molte speculazioni. Tuttavia, si tratta di un gesto amichevole e privo di intenzioni romantiche. In questo articolo, scoprirai chi è realmente la donna presente nella foto e chiarirai ogni dubbio sulla natura di questa interazione.

Filippo Bisciglia pubblica un selfie «al bacio» con una donna e scatena il gossip. Ma la verità è molto diversa: ecco chi è veramente lei. Leggi anche: Ricordate l’assurdo litigio di Selvaggia Lucarelli e Filippo Bisciglia? Ecco cosa era successo Basta una foto, spesso, per far scattare il tam tam del gossip. È quello che è successo a Filippo Bisciglia, che nelle ultime ore ha mandato in agitazione fan e curiosi pubblicando sui social uno scatto notturno in compagnia di una donna mora, intenta a baciarlo affettuosamente sulla guancia. Dopo la fine della lunga relazione con Pamela Camassa, l’attenzione sulla vita sentimentale del conduttore è altissima. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Filippo Bisciglia e il bacio con l’ex concorrente di Amici: c’è del tenero o è solo amicizia?

Leggi anche: Pamela camassa e il bacio dopo la rottura con filippo bisciglia

Leggi anche: Filippo Bisciglia, spunta selfie “al bacio” con una donna: chi è lei (la conoscete tutti)

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Filippo Bisciglia e il bacio con l’ex concorrente di Amici: c’è del tenero o è solo amicizia? - Selfie sospetto al bacio con una donna famosa per Filippo Bisciglia: scatta il gossip, si tratta di una nuova relazione amorosa? donnapop.it