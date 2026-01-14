Fiamma olimpica a Novara 50 dipendenti Esselunga tedofori

A Novara, 50 dipendenti Esselunga hanno partecipato come tedofori nel percorso della fiamma olimpica, simbolo dei Giochi Milano-Cortina 2026. L’azienda ha avuto l’opportunità di essere parte di questo importante momento, contribuendo al viaggio che attraversa l’Italia e culmina allo stadio Meazza di Milano il 6 febbraio. Un’occasione di coinvolgimento e rappresentanza per i collaboratori di Esselunga nel contesto di un evento internazionale.

