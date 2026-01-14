Fiamma olimpica a Novara 50 dipendenti Esselunga tedofori

Da novaratoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Novara, 50 dipendenti Esselunga hanno partecipato come tedofori nel percorso della fiamma olimpica, simbolo dei Giochi Milano-Cortina 2026. L’azienda ha avuto l’opportunità di essere parte di questo importante momento, contribuendo al viaggio che attraversa l’Italia e culmina allo stadio Meazza di Milano il 6 febbraio. Un’occasione di coinvolgimento e rappresentanza per i collaboratori di Esselunga nel contesto di un evento internazionale.

Dipendenti di Esselunga tedofori per Milano-Cortina.Esselunga è stata protagonista del viaggio della fiamma olimpica, il lungo cammino che, attraversando tutta l’Italia, avrà il suo arrivo allo stadio Meazza di Milano il prossimo 6 febbraio: 50 rappresentanti dell’azienda hanno avuto l’onore di. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

Leggi anche: Fiamma olimpica a Parma, i 50 tedofori di Esselunga

Leggi anche: Arriva la fiamma olimpica a Novara: il percorso e i tedofori

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Martedì la “Fiamma Olimpica” arriva a Ivrea, Biella, Vercelli e Novara; La fiamma olimpica in Piemonte, la nostra maratona - Aggiornamento del 14 Gennaio delle ore 06:05; Martedì passa da Novara la Fiamma olimpica dei Giochi olimpici di Milano-Cortina; Fiamma olimpica a Parma, i 50 tedofori di Esselunga.

fiamma olimpica novara 50La Fiamma Olimpica entra in Lombardia: ecco il percorso che la porterà tra Brianza e Monza - A Monza, il percorso cittadino sarà lungo circa 3,8 chilometri e toccherà alcuni dei luoghi più simbolici: da via Boito a viale Brianza, con ingresso nell’Avancorte della Villa Reale, quindi piazza ... monza-news.it

fiamma olimpica novara 50La Fiamma Olimpica è in Lombardia: dopo Novara la tappa a Varese. Anche Max Allegri tedoforo a Borgomanero - Alle 17 al Palaghiaccio di Varese un’esibizione di pattinaggio di figura, pattinaggio sincronizzato, curling e hockey. milano.corriere.it

fiamma olimpica novara 50Arriva la fiamma olimpica a Novara: il percorso e i tedofori - I primi tedofori partiranno da corso Vercelli, mentre il villaggio olimpico sarà allestito in piazza Martiri. novaratoday.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.