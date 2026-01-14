Fiabe dolci E una sorpresa a teatro

Il teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno ospita la rassegna Il Baule dei Sogni, dedicata alle famiglie. Domenica 18 gennaio, per i primi trenta bambini che arriveranno prima dell’inizio dello spettacolo, l’ingresso sarà gratuito. Un’occasione per vivere insieme momenti di intrattenimento e magia, con le fiabe dolci e una sorpresa speciale a teatro, in un’atmosfera pensata per i più piccoli.

SANTA CROCE SULL'ARNO La rassegna teatrale Il Baule dei Sogni arriva dedicata alle famiglie offre per domenica 18 gennaio una promozione imperdibile: per i primi trenta bambini che arriveranno al teatro Verdi di Santa Croce sull'Arno prima dello spettacolo l'ingresso sarà gratuito. In scena "Fiabe dolci, dolci fiabe" di e con Fabio Scaramucci, elementi scenotecnici e di figura di Paolo Pezzutti e Mauro Fornasier, musiche di scena eseguite da Mario Scaramucci, light design e programmazione QLab Alberto Biasutti, produzione Ortoteatro. Si narrano le avventure di bambini golosi o affamati, protagonisti di fiabe popolari il cui fascino è sempre vivo.

