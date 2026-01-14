Festa di fine anno l' assessore Scapecchi denuncia per diffamazione un hater
L’assessore Scapecchi ha presentato denuncia alla Polizia Postale contro un utente di Facebook per diffamazione. L’episodio si inserisce nelle recenti polemiche di fine anno, con l’obiettivo di tutelare la propria reputazione. La vicenda evidenzia l’importanza di affrontare con fermezza comportamenti online lesivi, rafforzando il dialogo tra istituzioni e cittadini nel rispetto delle regole e della legalità.
Come aveva annunciato negli ultimi giorni del 2025 così ha fatto. Questa mattina l'assessore allo sport e politiche giovanili del Comune di Arezzo Federico Scapecchi si è recato negli uffici della Polizia Postale per depositare una denuncia querela contro un utente di Facebook, del quale ha. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Festa fine anno, scatta la polemica tra Scapecchi e Valenti. L'assessore chiede trasparenza
Leggi anche: Festa di fine anno, dopo il declino di Valenti arriva la nota dell’assessore Federico Scapecchi
