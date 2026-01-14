Festa del maiale musica e spettacoli | il lungo weekend di eventi di Forlimpopoli

Da forlitoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da gennaio, Forlimpopoli ospita un ricco calendario di eventi tra cultura, musica e tradizioni. Dal 14 al 18, la città offre incontri storici, spettacoli teatrali, cinema, musica e attività per tutte le età. Un’occasione per scoprire e valorizzare le radici locali attraverso momenti di svago e approfondimento, coinvolgendo vari luoghi e comunità del territorio.

Forlimpopoli si prepara a vivere una settimana ricca di appuntamenti culturali e ricreativi. Dal 14 al 18 gennaio il calendario propone incontri di approfondimento storico, teatro, cinema, musica, attività ludiche e momenti dedicati alle tradizioni popolari, coinvolgendo diversi luoghi della. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Forlimpopoli, un lungo weekend di eventi fino all'Epifania: in programma spettacoli, tombole e la Befana volante

Leggi anche: Mercatini natalizi, musica e spettacoli per il weekend lungo dell'Immacolata

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Un weekend di gusto e musica tra la Festa del maiale, i canti dei Pasquaroli e il docufilm di Lucio Corsi: tutti gli eventi nel Cesenate; A Naggio è sempre un Macello! Una grande festa d'inverno casa per casa; Carnevale di Putignano 2026: oltre un mese di festa tra tradizione, spettacoli e novità. Si parte il 17 gennaio; Perle ai porci per chi ama il buono.

festa maiale musica spettacoliCarnevale di Putignano 2026: oltre un mese di festa tra tradizione, spettacoli e novità. Si parte il 17 gennaio - Fino al 17 febbraio oltre 100 eventi tra sfilate, musica, riti storici e il ritorno del Teatro Comunale trasformato in pista da ballo ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Musica e spettacoli: festa Revival in Strada Maggiore, negozi aperti fino a mezzanotte - Strada Maggiore si accende con la festa Revival che andrà in scena venerdì 3 ottobre dalle 18 alle 24. ilrestodelcarlino.it

Weekend di musica tra Castello Volante e festa del BlueBeat alle Cantelmo - 30, il Castello Volante di Corigliano d'Otranto ospita il release party del nuovo singolo "Emme" di Emmedimodesto, ... quotidianodipuglia.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.