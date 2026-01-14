Festa del maiale musica e spettacoli | il lungo weekend di eventi di Forlimpopoli

Da gennaio, Forlimpopoli ospita un ricco calendario di eventi tra cultura, musica e tradizioni. Dal 14 al 18, la città offre incontri storici, spettacoli teatrali, cinema, musica e attività per tutte le età. Un’occasione per scoprire e valorizzare le radici locali attraverso momenti di svago e approfondimento, coinvolgendo vari luoghi e comunità del territorio.

Forlimpopoli si prepara a vivere una settimana ricca di appuntamenti culturali e ricreativi. Dal 14 al 18 gennaio il calendario propone incontri di approfondimento storico, teatro, cinema, musica, attività ludiche e momenti dedicati alle tradizioni popolari, coinvolgendo diversi luoghi della.

Musica e spettacoli: festa Revival in Strada Maggiore, negozi aperti fino a mezzanotte - Strada Maggiore si accende con la festa Revival che andrà in scena venerdì 3 ottobre dalle 18 alle 24. ilrestodelcarlino.it

Weekend di musica tra Castello Volante e festa del BlueBeat alle Cantelmo - 30, il Castello Volante di Corigliano d'Otranto ospita il release party del nuovo singolo "Emme" di Emmedimodesto, ... quotidianodipuglia.it

A GRANDE RICHIESTA SAGRA DEL MAIALE Domenica 1 Febbraio ore 13 Non perderti l’appuntamento annuale immancabile solo da Boomerang con musica live, tombolata scostumata e un menù dedicato al protagonista della festa! €30 adulti *Per facebook

“Sei un maiale se...” via alla festa di Longiano per un lungo e gustoso week-end x.com

