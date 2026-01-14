Ferragni | sentenza su truffa aggravata attesa nel pomeriggio

Oggi a Milano si attende la pronuncia del giudice sul caso che vede Chiara Ferragni imputata per truffa aggravata, in relazione a due iniziative commerciali legate alle festività natalizie e pasquali del 2021 e 2022. La decisione finale sulla vicenda, ancora in fase di camera di consiglio, sarà comunicata nel pomeriggio.

Milano, 14 gen. (Adnkronos) - Il giudice di Milano Ilio Mannucci Pacini è in camera di consiglio per decidere sul processo che vede imputata Chiara Ferragni per truffa aggravata in relazione alle operazioni commerciali 'Pandoro Balocco Pink Christmas' (Natale 2022) e 'Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle Fate' (Pasqua 2021 e 2022)'. La Procura rappresentata dai pubblici ministeri Eugenio Fusco e Cristian Barilli non ha replicato e il verdetto è atteso alle 15.30. Poche le parole dell'imprenditrice all'uscita dall'aula: "Aspettiamo le 15.30". A processo oltre Ferragni (chiesta una condanna a un anno e otto mesi) c'è il suo ex braccio destro Fabio Maria Damato (chiesta la stessa pena) e il presidente del cda di Cerealitalia, Francesco Cannillo (richiesta di un anno). 🔗 Leggi su Iltempo.it

