Ferragni prosciolta | le lacrime fuori dal tribunale con la mamma Marina Di Guardo È la fine di un incubo – I video

Ferragni, prosciolta, esce dal tribunale accompagnata dalla madre Marina Di Guardo. Dopo due anni di vicissitudini legali, l’influencer ha espresso sollievo e gratitudine per il supporto ricevuto. Le immagini mostrano un momento di emozione, simbolo della conclusione di un lungo percorso giudiziario. Questa vicenda ha segnato un episodio importante nella sua vita, portando con sé un senso di conclusione e di nuovi inizi.

«È andata bene, sono felice. È finito un incubo che durava da due anni. Volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in questo momento perché sono stati due anni duri. Grazie ai miei avvocati e a tutte le persone che hanno sempre creduto in me». Queste le prime parole di Chiara Ferragni al termine della sentenza che la proscioglie dall’accusa di truffa aggravata per il caso del Pandoro Gate e delle uova di Pasqua. L’imprenditrice ha ringraziato anche i suoi follower che le «sono stati vicini». #ChiaraFerragni all’uscita dal tribunale con la madre #LaVoltaBuona #Lvb pic.twitter.com9Yl8wsAuQu — Domenico Marocchi (@domenicomarock) January 14, 2026 Le lacrime fuori dal tribunale. 🔗 Leggi su Open.online

