Ferragni | influencer ' sono commossa ringrazio tutti' 2

Chiara Ferragni, influencer di fama internazionale, ha condiviso un momento di emozione durante un evento pubblico, sottolineando come queste esperienze possano toccare profondamente chi le vive. La sua testimonianza riflette l’autenticità e la sensibilità di una figura nota per il suo ruolo nel mondo digitale e della moda. Un’occasione che ha suscitato gratitudine e commozione, ricordando l’importanza delle emozioni genuine anche in contesti pubblici.

"Siamo tutti commossi, mi sono commossa in aula, è normale, come si può immaginare queste cose toccano tutti quanti nel profondo. Sono passati due anni in cui non ho mai detto niente per rispetto delle istituzioni e per rispetto di questo procedimento. Sono contenta finalmente anche di potermi riappropriare della mia voce" aggiunge l'influencer con gli occhi lucidi che ringrazia i suoi follower "perché mi sono stati vicini e sono quello che sono grazie a loro".

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo con rito abbreviato per il cosiddetto "Pandoro gate". Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. L'influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi i facebook

