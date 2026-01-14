Ferragni | influencer assolta da truffa aggravata

Chiara Ferragni è stata assolta nel procedimento a Milano con rito abbreviato, in cui era imputata di truffa aggravata legata alle campagne commerciali natalizie e pasquali del 2021 e 2022. La decisione chiarisce la posizione dell’imprenditrice digitale, che si era trovata coinvolta in queste vicende relative alle operazioni promozionali delle sue iniziative benefiche.

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo con rito abbreviato che la vede imputata a Milano per truffa aggravata in relazione alle operazioni commerciali 'Pandoro Balocco Pink Christmas' (Natale 2022) e 'Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle Fate' (Pasqua 2021 e 2022)'. La sentenza - i pm Eugenio Fusco e Cristian Barilli avevano chiesto un anno e otto mesi - è stata pronunciata dal giudice Ilio Mannucci Pacini che ha dichiarato il ''non luogo a procedere per accettazione di remissione di querele''. In sintesi, venuta meno l'aggravante, la truffa è perseguibile solo su querela, assente visto che il Codacons l'ha ritirata, cade l'accusa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ferragni: influencer assolta da truffa aggravata Leggi anche: Ferragni: influencer assolta da truffa aggravata (2) Leggi anche: Ferragni: influencer assolta da truffa aggravata (2) Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Accusa, difesa e gli scenari del processo a Chiara Ferragn; Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa per il Pandoro Gate: «Finito incubo, riprendo in mano la mia vita»; Ferragni assolta dall'accusa di truffa sul Pandorogate; È il giorno della sentenza per Chiara Ferragni: dalla fuga dei brand dopo il Pandoro-Gate alla chiusura dei negozi e i licenziamenti, il tramonto della favola social. Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa aggravata: "Grazie agli avvocati e ai miei follower" - Assolti anche il suo ex braccio destro, Fabio Damato, e Francesco Cannillo, presidente del cda di Cerealitalia ... ilfoglio.it

Pandoro-gate, Chiara Ferragni assolta perché non è stata riconosciuto il reato di truffa aggravata - Chiara Ferragni è assolta per improcedibilità in quanto non è stata riconosciuta l'aggravante di truffa aggravata contestata dai pubblici ministeri nel processo Pandoro- wired.it

Pandorogate, Ferragni assolta nel processo per truffa - L'influencer era imputata per truffa aggravata per presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social. avvenire.it

Chiara Ferragni assolta dalle accuse di truffa aggravata: «Sono commossa»

È il giorno del giudizio per Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e influencer italiana tra le più seguite al mondo. Oggi, al Tribunale di Milano, è attesa la sentenza nel processo noto come Pandoro-Gate, una vicenda giudiziaria che negli ultimi anni ha catalizz facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.