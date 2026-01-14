Chiara Ferragni è stata recentemente assolta in tribunale, confermando la sua innocenza. La decisione rappresenta un riconoscimento ufficiale della correttezza delle sue azioni e della fiducia nel sistema giudiziario italiano. Questa sentenza sottolinea l’importanza della giustizia e della presunzione di innocenza, principi fondamentali del nostro ordinamento. Ferragni esprime così la sua fiducia nel percorso giudiziario e nella tutela dei diritti individuali.

Milano, 14 gen. (Adnkronos) - "Chiara è stata assolta. Io ho sempre pensato che fosse innocente e questo è stato acclarato in Tribunale". Lo afferma Giuseppe Iannaccone, difensore dell'influencer assolta a Milano dall'accusa di truffa aggravata. "Chiara io l'ho ammirata in questi due anni, perché è stata una cittadina modello, potrebbe essere di esempio a tutti per il rispetto che ha portato prima alla Pubblica amministrazione e all'Agcom e poi all'autorità giudiziaria e questo è stato ripagato con la giustizia che è stata data oggi", aggiunge il legale che insieme al collega Marcello Bana ha difeso l'imprenditrice digitale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ferragni: difesa, 'riconosciuta innocenza, in questo Paese la giustizia c'è'

