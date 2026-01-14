Ferragni assolta ma il suo bottino ormai è perduto

La terza sezione penale del Tribunale di Milano ha assolto Chiara Ferragni nel processo Pandorogate, offrendo una svolta giudiziaria favorevole. Tuttavia, la vicenda ha lasciato un’impronta indelebile, e il “bottino” di influencer, simbolo di successo e notorietà, rimane ormai perduto. Questa sentenza rappresenta una nuova fase, ma non può cancellare le conseguenze di un percorso giudiziario complesso e le ripercussioni sul suo patrimonio simbolico.

La sentenza di assoluzione pronunciata nel pomeriggio dalla terza sezione penale del Tribunale di Milano a favore di Chiara Ferragni, imputata nel processo Pandorogate, forse le restituisce una fetta di serenità perduta negli ultimi due anni, ma non potrà mai più portarle indietro quel bottino che ogni influencer custodisce gelosamente nei propri forzieri. Qui, ovviamente, non si parla di soldi in senso stretto o di altri preziosi. Ma di like, di visualizzazioni e di follower: la materia prima più cara agli imprenditori della creator economy, quella che gli consente di vendere al miglior offerente i loro servizi e prestazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ferragni assolta, ma il suo "bottino" ormai è perduto Leggi anche: Chiara Ferragni assolta, ma Selvaggia Lucarelli puntualizza: “E’ stata prosciolta” Leggi anche: Accusata di truffa, ma era stato l'ex a usare i suoi documenti e il suo conto: assolta Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Chiara Ferragni assolta dopo un processo durato due anni per il "pandoro gate", festeggiano i fan - Selvaggia Lucarelli su instagram precisa:"E' saata prosicolta non assolta, le denunc sono state ritirate, dopo accordi e risarcimenti. rtl.it

Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa aggravata: "Grazie agli avvocati e ai miei follower" - Assolti anche il suo ex braccio destro, Fabio Damato, e Francesco Cannillo, presidente del cda di Cerealitalia ... ilfoglio.it

Chiara Ferragni assolta, fine dell’incubo Pandoro Gate: le prime parole (e la stoccata di Selvaggia Lucarelli) - Oggi il Tribunale ha deciso il proscioglimento dell'influencer dall’accusa di truffa aggravata. libero.it

"Tecnicamente" Chiara Ferragni "è stata prosciolta, non assolta". Lo dice Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Instagram, commentando la sentenza di oggi. "Questione Ferragni spiegata in breve: per procedere per il reato di truffa servivano le querele che inizi x.com

Il Giornale. . Chiara Ferragni è stata assolta, dopo che la sua immagine - e il suo marchio - è stata devastata dalla parola “truffa”. Il suo impero si è sfaldato sotto i colpi dei Savonarola del giornalismo, e tutti quelli che l’hanno querelata si sono presi il denaro e facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.