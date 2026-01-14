Fermato durante un controllo | trovato con cocaina arrestato un 23enne ad Acireale

Durante un controllo di routine, la Polizia di Stato di Acireale ha arrestato un 23enne pregiudicato, trovato in possesso di cocaina sia nell’abitazione che nella vettura. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona. Per approfondimenti e aggiornamenti, è possibile consultare le notizie di DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’operazione della Polizia di Stato. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 23enne pregiudicato di Acireale, sorpreso in possesso di cocaina occultata all’interno della propria abitazione e nella sua auto. Il controllo in via Lazzaretto. L’intervento è scattato nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio messi in campo per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in città. Gli agenti della Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale hanno fermato il giovane in via Lazzaretto, notandolo a bordo di un’auto. Il comportamento sospetto e le perquisizioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Fermato durante un controllo: trovato con cocaina, arrestato un 23enne ad Acireale Leggi anche: Fermato in auto e trovato con cocaina: arrestato un 22enne Leggi anche: Trovato più di un chilo di cocaina in una casa durante controllo per uno sfratto, giovane arrestato Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Aggredisce e ferisce due agenti durante un controllo: trovato con un coltello, denunciato; Trovato in possesso di hashish e cocaina nel corso di un servizio di controllo del territorio, arrestato 28enne trapanese; Fuga dopo l'incidente, scoperto con la cocaina: uomo di 38 anni fermato; Nasconde 440mila euro tra auto e abitazione: 43enne denunciato per riciclaggio. Fermato per un controllo trovato con la cocaina: arrestato 23enne - Al termine dell’attività di controllo, il 23enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ... grandangoloagrigento.it

Rifiuta l’alcoltest durante un controllo: salta la patente - Un uomo della Valle Cervo è stato fermato nella notte dai carabinieri durante un controllo stradale. laprovinciadibiella.it

A spasso con una mazza da baseball di metallo, fermato durante un controllo stradale: denunciato un 32enne - Un semplice controllo alla circolazione stradale notturna in via Roma, a Merano, ha permesso ai carabinieri di individuare e denunciare un uomo armato con una mazza da baseball. ildolomiti.it

Fermato in via Calatafimi durante un controllo: sequestrate cocaina, eroina, hashish e oltre mille euro in contanti facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.