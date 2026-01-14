Ferentino l' opposizione demolisce il bilancio di Fiorletta | Città ridotta a un paesello
L’opposizione a Ferentino critica il bilancio presentato dall’amministrazione Fiorletta, definendolo insufficiente per lo sviluppo della città. I consiglieri di minoranza, compresi Alfonso Musa, Giancarlo Lanzi, Fabio Magliocchetti e l’ex sindaco Antonio Pompeo, sottolineano come, a loro avviso, Ferentino sia stata ridotta a un “paesello”, evidenziando le carenze percepite nelle scelte economiche e amministrative recenti.
Non usa mezzi termini il gruppo consiliare di minoranza composto da Alfonso Musa, Giancarlo Lanzi, Fabio Magliocchetti e dall’ex sindaco Antonio Pompeo. Il giudizio sul bilancio di fine anno dell’amministrazione Fiorletta è una bocciatura su tutta la linea: dalla gestione delle opere pubbliche. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Bilancio di previsione, l'opposizione: "E' dannoso per la città. Tagli ai servizi e opere pubbliche al palo"
Leggi anche: Domani a Ferentino il lancio della CER industriale di Ferentino e Morolo
Ferentino, scontro politico durissimo: l’opposizione accusa la maggioranza di aver trasformato la città in un “paesello” facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.