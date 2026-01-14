Ferentino l' opposizione demolisce il bilancio di Fiorletta | Città ridotta a un paesello

L’opposizione a Ferentino critica il bilancio presentato dall’amministrazione Fiorletta, definendolo insufficiente per lo sviluppo della città. I consiglieri di minoranza, compresi Alfonso Musa, Giancarlo Lanzi, Fabio Magliocchetti e l’ex sindaco Antonio Pompeo, sottolineano come, a loro avviso, Ferentino sia stata ridotta a un “paesello”, evidenziando le carenze percepite nelle scelte economiche e amministrative recenti.

