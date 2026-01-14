Federico Pische e Hyunji Kim in concerto al Teatro Rossini

Federico Pische e Hyunji Kim si esibiscono in concerto al Teatro Rossini di Gioia del Colle, nell’ambito della stagione teatrale 2025/2026. L’evento, promosso dal Comune di Gioia del Colle in collaborazione con Puglia Culture, rappresenta un’occasione per ascoltare due talentuosi musicisti in un contesto culturale di rilievo. Un appuntamento dedicato agli appassionati di musica classica e agli amanti degli eventi culturali locali.

Prosegue la stagione teatrale 20252026 del Teatro comunale Rossini di Gioia del Colle, realizzata e promossa dal Comune di Gioia del Colle in collaborazione con Puglia Culture, con un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica.Domenica 18 gennaio 2026, alle ore 19.00, il palcoscenico del.

