Federica Torzullo si cerca il corpo anche nella legnaia accanto alla villetta di famiglia

Federica Torzullo viene cercata in diverse zone, iniziando dal lago di Bracciano e dalle aree frequentate dal marito per motivi di lavoro. Recentemente, la ricerca si estende anche all’esterno della villetta di famiglia, in particolare nella legnaia accanto alla proprietà. La sua scomparsa ha suscitato attenzione e preoccupazione, spingendo le autorità ad ampliare le indagini in diversi ambienti e località.

Prima nel lago di Bracciano e nelle aree frequentate per lavoro dal marito, ora anche all'esterno della villetta di famiglia. Si cerca ovunque il corpo di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa l'8 gennaio scorso da Anguillara Sabazia, a nord di Roma. Il marito, Claudio Carlomagno, è stato.

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara: al via le ricerche nel lago di Bracciano. Ecco cosa non quadra agli inquirenti - I carabinieri hanno scandagliato la discarica e hanno passato il luminol nella villetta di famiglia per scoprire eventuali trace di sangue ... quotidiano.net

Federica Torzullo scomparsa, cosa non torna: voleva la separazione e l’affidamento del figlio di 10 anni. Il marito indagato per omicidio - Si cerca il corpo di Federica Torzullo sotto terra, negli appezzamenti dove la ditta di famiglia del marito opera (o ha operato) con i suoi escavatori, e nelle acque del lago di Bracciano. ilmessaggero.it

