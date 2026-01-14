Federica Torzullo scomparsa da Anguillara la versione del marito | Avevamo una crisi ma nulla di serio

Federica Torzullo è scomparsa da Anguillara, suscitando preoccupazione tra i familiari e le autorità. Secondo il marito, Claudio Carlomagno, la coppia stava attraversando una crisi, ma nulla di grave. La vicenda è attualmente oggetto di indagini per chiarire le circostanze della scomparsa e garantire la sicurezza della donna.

Nella denuncia di scomparsa, Claudio Carlomagno ha raccontato ai carabinieri che lui e la moglie avevano sì una crisi, ma nulla di serio. Ma sembra che proprio questa settimana avessero appuntamento dal giudice civile per la separazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Scomparsa ad Anguillara, un vicino di casa di Federica Torzullo: “L’ultima volta la vidi litigare col marito” Leggi anche: Indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, scomparsa da Anguillara Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara; Federica Torzullo, cosa sappiamo della donna scomparsa ad Anguillara; Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara: il marito indagato per omicidio. Gps e celle telefoniche smentiscono l'alibi; Federica Torzullo, indagato per femminicidio il marito della donna scomparsa ad Anguillara. Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara: al via le ricerche nel lago di Bracciano. Ecco cosa non quadra agli inquirenti - I carabinieri hanno scandagliato la discarica e hanno passato il luminol nella villetta di famiglia per scoprire eventuali trace di sangue ... quotidiano.net

Donna scomparsa ad Anguillara, motovedette e subacquei scandagliano lago di Bracciano - Continuano le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia, l'8 gennaio scorso. adnkronos.com

Federica Torzullo, cosa sappiamo della donna scomparsa ad Anguillara - Il marito, Claudio Carlomagno, è indagato per femminicidio. vanityfair.it

Federica Torzullo, ricerche nel lago di Bracciano con motovedetta e sub dei carabinieri facebook

Federica Torzullo, la donna scomparsa da sei giorni a Roma: il marito indagato per omicidio x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.