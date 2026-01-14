Federica Torzullo le indagini | la lite col marito e il comportamento anomalo di lui

Federica Torzullo ha riferito di aver assistito a frequenti discussioni con il marito Claudio Carlomagno, evidenziando un comportamento teso e scontri verbali in pubblico. Nei dettagli delle indagini emergono situazioni di tensione, con momenti di allontanamento e comportamenti anomali da parte di Carlomagno. La vicenda è oggetto di approfondimento da parte delle forze dell'ordine, che cercano di ricostruire gli ultimi eventi e le dinamiche familiari coinvolte.

«Li ho visti discutere in strada. Lui urlava, lei non rispondeva e tendeva ad allontanarsi». Le discussioni tra Federica Torzullo e il marito Claudio Carlomagno erano frequenti negli ultimi tempi. L'imprenditore 45enne, indagato per omicidio dalla Procura di Civitavecchia, non riusciva a controllarsi nemmeno in pubblico, mentre Federica, 41 anni, aveva chiesto la separazione giudiziale e l'affidamento del figlio di 10 anni. In una stradina alle porte di Anguillara Sabazia, popolata da una decina di villette a schiera, le voci dei vicini spesso si sentono chiaramente. «Prima di Natale ho visto una discussione molto accesa tra loro», racconta Andrea, istruttore di scuola guida residente in zona.

