Federica scomparsa ad Anguillara | si cerca il corpo nel lago di Bracciano Ecco cosa non quadra agli inquirenti

Da quotidiano.net 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia l’8 gennaio, è al centro delle indagini. Le autorità stanno utilizzando droni e sub per cercare il suo corpo nel lago di Bracciano. La vicenda ha suscitato attenzione e interrogativi sulla reale dinamica della scomparsa, mentre gli investigatori cercano di fare chiarezza sui dettagli ancora poco chiari.

Roma, 14 gennaio 2026 – Droni e sub stanno scandagliando palmo a palmo il territorio alla ricerca del corpo di  Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia l'8 gennaio scorso. Stamattina i carabinieri sono al lavoro con una motovedetta e una squadra di subacquei per setacciare il fondale nei pressi del molo del lago Bracciano, a nord di Roma. L’ipotesi degli inquirenti è che la donna – mamma di un b   imbo di 10 an   ni e impiegata delle Poste nel Centro meccanografico davanti all’aeroporto di Fiumicino – sia stata uccisa e, per questo, è indagato il marito  Claudio Carlomagno, 47 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

