Federica scomparsa ad Anguillara | si cerca il corpo nel lago di Bracciano Ecco cosa non quadra agli inquirenti

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia l’8 gennaio, è al centro delle indagini. Le autorità stanno utilizzando droni e sub per cercare il suo corpo nel lago di Bracciano. La vicenda ha suscitato attenzione e interrogativi sulla reale dinamica della scomparsa, mentre gli investigatori cercano di fare chiarezza sui dettagli ancora poco chiari.

Roma, 14 gennaio 2026 – Droni e sub stanno scandagliando palmo a palmo il territorio alla ricerca del corpo di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia l'8 gennaio scorso. Stamattina i carabinieri sono al lavoro con una motovedetta e una squadra di subacquei per setacciare il fondale nei pressi del molo del lago Bracciano, a nord di Roma. L’ipotesi degli inquirenti è che la donna – mamma di un b imbo di 10 an ni e impiegata delle Poste nel Centro meccanografico davanti all’aeroporto di Fiumicino – sia stata uccisa e, per questo, è indagato il marito Claudio Carlomagno, 47 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Federica scomparsa ad Anguillara: si cerca il corpo nel lago di Bracciano. Ecco cosa non quadra agli inquirenti Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il marito Claudio Carlomagno indagato per omicidio: ricerche nel lago di Bracciano Leggi anche: Donna scomparsa ad Anguillara, al via ricerche nel lago Bracciano Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Federica Torzullo, si cerca la 41enne scomparsa da Anguillara dall'8 gennaio; Federica Torzullo, 41enne scomparsa vicino Roma: indagato per omicidio il marito; Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara: il marito indagato per omicidio. Gps e celle telefoniche smentiscono l'alibi; Federica Torzullo, indagato per femminicidio il marito della donna scomparsa ad Anguillara. Donna scomparsa ad Anguillara, motovedette e subacquei scandagliano lago di Bracciano - Continuano le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia, l'8 gennaio scorso. adnkronos.com

Scomparsa a Anguillara Sabazia: indagato il marito di Federica Torzullo - Le ricerche, coordinate dai carabinieri e dalla Procura di Civitavecchia, proseguono senza sosta. giornaledipuglia.com

Anguillara con il fiato sospeso: Federica Torzullo sparita dopo l’8 gennaio, ricerche in casa e sul lago - Anguillara in ansia per Federica Torzullo: ultime immagini l’8 gennaio, telefono spento. romait.it

Federica Torzullo, la donna scomparsa da sei giorni a Roma: il marito indagato per omicidio x.com

E' scomparsa nel nulla da ormai sei giorni, nessun contatto neanche con il suo bimbo di dieci anni. Di Federica Torzullo, mamma quarantunenne, si sono perse le tracce la sera dell'8 gennaio facebook

