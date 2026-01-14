Federica Pellegrini incinta con i pesi in palestra l’assalto delle mamme ai suoi social | Mi sembra troppo – Il video

Federica Pellegrini, al settimo mese di gravidanza, ha condiviso un video mentre si allenava con i pesi in palestra. La sua scelta ha suscitato reazioni tra le mamme sui social, alcune delle quali hanno espresso preoccupazioni. La campionessa continua a mantenere uno stile di vita attivo, alimentando un dibattito sulla gestione della gravidanza e l’attività fisica durante questo periodo.

Federica Pellegrini, al settimo mese di gravidanza, ha scatenato una nuova polemica sui social, dopo aver pubblicato un video che la mostra impegnata in un allenamento di forza con i pesi. La Divina del nuoto italiano non sembra intenzionata a rallentare la sua routine, anche in questa fase della sua vita. Una scelta che però ha indignato diversi commentatori sui social Le accuse a Pellegrini per l’allenamento incinta. Tra i commenti al post su Instagram della campionessa azzurra non potevano mancare quelli delle mamme scandalizzate davanti a quegli sforzi considerati eccessivi. «Non esagerare», le scrive qualcuna. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Federica Pellegrini col pancione in palestra: il video degli allenamenti in gravidanza divide i social Leggi anche: Federica Pellegrini incinta al settimo mese, polemiche dei fan dopo il video sui social Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Federica Pellegrini incinta non rinuncia a un super allenamento, tutt’altro che soft: guarda; Federica Pellegrini si allena col pancione, mostra gli esercizi che farà fino al settimo mese. Federica Pellegrini incinta con i pesi in palestra, l’assalto delle mamme ai suoi social: «Mi sembra troppo» – Il video - Le immagini postate dalla campionessa azzurra fanno esplodere la polemica, tra mamme indignate e chi prova a difendere la scelta di tenersi in forma della Divina. msn.com

