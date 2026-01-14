Fedeli | Salvini ' stima e rispetto per una donna appassionata'

Valeria Fedeli ci ha lasciati. Figura di grande passione e impegno, ha saputo distinguersi nel suo percorso con dedizione e rispetto. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il panorama civile e politico italiano. In questo momento, è doveroso riconoscere il valore della sua attività e il contributo che ha dato alla società.

Ci ha lasciati Valeria Fedeli, donna appassionata che - pur nella diversità delle idee - merita stima e rispetto. A tutti i suoi cari va il mio abbraccio sincero e il nostro cordoglio. x.com

