Fedeli | Salvini ' stima e rispetto per una donna appassionata'
Valeria Fedeli ci ha lasciati. Figura di grande passione e impegno, ha saputo distinguersi nel suo percorso con dedizione e rispetto. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il panorama civile e politico italiano. In questo momento, è doveroso riconoscere il valore della sua attività e il contributo che ha dato alla società.
Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Ci ha lasciati Valeria Fedeli, donna appassionata che - pur nella diversità delle idee - merita stima e rispetto. A tutti i suoi cari va il mio abbraccio sincero e il nostro cordoglio". Lo scrive sui social Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Lodi, una panchina distonica in viale Pavia: “Una donna merita sempre rispetto”
Leggi anche: Sempio a Quarto Grado: «Non c’è nessun segreto su di me che Lovati sa e che potrebbe rivelare. Per lui sempre stima e rispetto» – Il video
Fedeli: Salvini, 'stima e rispetto per una donna appassionata' - "Ci ha lasciati Valeria Fedeli, donna appassionata che - iltempo.it
Ci ha lasciati Valeria Fedeli, donna appassionata che - pur nella diversità delle idee - merita stima e rispetto. A tutti i suoi cari va il mio abbraccio sincero e il nostro cordoglio. x.com
"La chiesa è stata profanata", la lettera aperta di Don Alessandro ai fedeli mdst.it/4qIIrUO facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.