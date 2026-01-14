Fedeli | Pd Lazio perdiamo combattente per diritti e donna delle istituzioni

Il gruppo del Partito Democratico al Consiglio Regionale del Lazio si unisce al cordoglio per la perdita di Valeria Fedeli, figura di rilievo nel mondo della politica e dei diritti. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per le istituzioni e per chi ha condiviso il suo impegno per i valori democratici e sociali. Ricordiamo con rispetto il suo contributo e il suo impegno costante.

Il gruppo del Partito Democratico al Consiglio Regionale del Lazio esprime un profondo e sincero cordoglio per la scomparsa di Valeria Fedeli. Con la sua dipartita, perdiamo una figura di straordinario spessore umano, politico e sindacale, che ha dedicato l'intera vita alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla battaglia instancabile per la parità di genere. Questa dichiarazione è stata rilasciata in una nota ufficiale dal gruppo del Partito Democratico della Regione Lazio, in onore dell'ex ministra dell'Istruzione e sindacalista Valeria Fedeli. "Valeria Fedeli ha rappresentato un esempio di militanza coerente e di alto senso delle istituzioni.

