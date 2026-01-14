**Fedeli | Mattarella ' passione civile capacità dialogo alto senso Istituzioni' **

Sergio Mattarella si distingue per il suo impegno civile e il rispetto delle istituzioni. La sua carriera, segnata da un costante dialogo e attenzione alle questioni di parità, riflette valori fondamentali di equilibrio e responsabilità. Come ministro dell'Istruzione e vicepresidente del Senato, ha dimostrato una forte capacità di ascolto e dedizione al servizio pubblico, contribuendo a rafforzare il ruolo delle istituzioni nel nostro Paese.

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Il suo lungo impegno sindacale e politico, con costante attenzione ai traguardi di parità tra donna e uomo, è stato sempre caratterizzato da passione civile, capacità di dialogo e alto senso delle istituzioni, testimoniati anche da ministro dell'Istruzione e da vicepresidente del Senato". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esprimendo il suo cordoglio per la scomparsa di Valeria Fedeli.

Piantedosi ricorda Piersanti Mattarella: “Luminoso esempio di passione civile e impegno politico” - "Il 6 gennaio del 1980 si consumò, per mano della mafia, il vile assassinio di Piersanti Mattarella. corriereirpinia.it

Valeria Fedeli, la ministra dell'Istruzione comunista, sindacalista, amica di papa Francesco: portò la Costituzione in classe e lanciò la campagna anti-bulli - Non le perdonarono mai il curriculum con la laurea: ma era un attacco preventivo alle sue idee femministe Quando la incontravi, non potevi fare a meno di notare il rosso vermiglio dei suoi capelli, ch ... corriere.it

@follower Circa 3mila i fedeli in piazza per assistere alla cerimonia. Presente il Capo dello Stato Sergio Mattarella ilfaroonline.it #news #notizie #cronaca facebook

È un profondo dolore apprendere della scomparsa di Valeria Fedeli. Donna battagliera e ironica, femminista, ex presidente del Senato, ex ministra dell'istruzione, dirigente politica e, prima ancora, dirigente sindacale. In ogni ruolo che ha ricoperto, Valeria si è x.com

