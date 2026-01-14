Fedeli | La Russa ' molto dispiacere ai cari sentite condoglianze'

Valeria Fedeli, ex ministra dell'Istruzione e vicepresidente del Senato, è scomparsa. La notizia ha suscitato grande dispiacere tra i suoi familiari, amici e colleghi. Figura di rilievo nel panorama politico e sindacale italiano, Fedeli ha lasciato un'importante eredità nel servizio pubblico e nella difesa dei diritti. Le condoglianze e il cordoglio sono giunti anche da esponenti politici, che ricordano il suo impegno e la sua dedizione.

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Ho appreso con molto dispiacere, la notizia della scomparsa di Valeria Fedeli, ministra dell'Istruzione durante il governo Gentiloni, vicepresidente del Senato, sindacalista e dirigente di partito. Ai suoi familiari e alle persone a lei care, giungano le sentite condoglianze del Senato della Repubblica”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fedeli: La Russa, 'molto dispiacere, ai cari sentite condoglianze' Leggi anche: Svzzera: La Russa, 'profondo dolore, sentite condoglianze a familiari vittime' Leggi anche: Terremoto a Napoli, due forti scosse molto ravvicinate: sentite anche allo stadio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Morta Valeria Fedeli, ex ministra dell'istruzione e sindacalista. Gentiloni: una donna coraggiosa; Pd, è morta l'ex ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli; Valeria Fedeli è morta, addio all'ex ministra dell'Istruzione: aveva 76 anni. Fassino: «Portata via da un male inesorabile»; Morta a 76 anni Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione del governo Gentiloni. Fedeli: La Russa, 'molto dispiacere, ai cari sentite condoglianze' - "Ho appreso con molto dispiacere, la notizia della scomparsa di Valeria Fedeli, ministra dell’Istruzione durante il governo Gentiloni, vicepresidente del Senato, sindacalist ... lanuovasardegna.it

Libertà per l’Iran - "Ho appreso con molto dispiacere, la notizia della scomparsa di Valeria Fedeli, ministra dell’Istruzione durante il governo Gentiloni, vicepresidente del Senato, sindacalist ... ilfattoquotidiano.it

Valeria Fedeli, morta a 76 anni l’ex ministra dell’Istruzione del PD - È morta oggi all’età di 76 anni, Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell’Istruzione durante il governo Gentiloni. msn.com

Messaggio di Natale 2025/2026 del Metropolita Giovanni di Dubna Alle Eccellenze, al clero, ai monaci, alle monache e ai fedeli dell’Arcidiocesi delle Chiese Ortodosse di Tradizione Russa nell’Europa Occidentale. CRISTO È NATO, GLORIFICATENE LA NAS facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.