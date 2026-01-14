Fedeli | Gualtieri scomparsa e’ perdita dolorosa donna straordinaria

La scomparsa di Valeria Fedeli rappresenta una perdita significativa. Figura di grande spessore sia a livello politico che umano, è stata un’amica e una donna generosa, impegnata con passione per i più deboli e il bene comune. La sua assenza lascia un vuoto nel panorama italiano, testimonianza di una vita dedicata al servizio e alla solidarietà.

La scomparsa di Valeria Fedeli rappresenta “una perdita estremamente dolorosa. Se ne va una donna straordinaria, un’amica, una personalità di grande spessore sia politico che umano, generosa e appassionata nel suo impegno a favore dei più deboli e per il bene comune”. Queste le parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha voluto esprimere il proprio cordoglio in una nota ufficiale. ” Valeria Fedeli è stata una dirigente sindacale e una donna delle istituzioni che ha dedicato l’intera sua vita alla difesa dei diritti dei lavoratori, alla promozione della scuola pubblica e, in particolare, alla parità di genere, affrontando tutto ciò con rigore, grande passione civile e un profondo senso dello Stato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Fedeli: Gualtieri, scomparsa e’ perdita dolorosa, donna straordinaria Leggi anche: Lutto per il governo Meloni. Perdita dolorosa, la notizia arrivata in questi minuti Leggi anche: Lutto nel governo Meloni, perdita dolorosa per il ministro: “Il fratello è morto” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. L’ordinanza firmata da Gualtieri: stop agli eventi all’aperto e divieto di accesso nei parchi e nei cimiteri facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.