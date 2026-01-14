Fedeli | domani in Campidoglio allestita camera ardente

Domani, giovedì 15 gennaio, presso il Campidoglio di Roma, sarà allestita la camera ardente dedicata a Valeria Fedeli. L’evento si terrà nella Sala della Protomoteca, accessibile tramite la scalinata progettata da Vignola. Questa iniziativa rappresenta un momento di commemorazione e rispetto, consentendo ai cittadini di rendere omaggio alla figura di Fedeli in un luogo simbolico della capitale.

La camera ardente dedicata a Valeria Fedeli sarà allestita a partire da domani, giovedì 15 gennaio, presso il Campidoglio di Roma, precisamente all’interno della storica Sala della Protomoteca, con ingresso attraverso la scalinata progettata da Vignola. Questa informazione è stata comunicata dal Comune di Roma tramite un’apposita nota ufficiale. L’apertura della camera ardente al pubblico è prevista dalle ore 10:00 fino alle ore 18:00, e durante questo periodo, alle 12:30, si svolgerà un momento di commemorazione in ricordo della defunta. (REDN) . 🔗 Leggi su Romadailynews.it

È morta l'ex ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli: aveva 76 anni.

È morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione. Aveva 76 anni x.com