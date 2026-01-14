Fedeli | Casellati ' donna determinata e schietta'

Valeria Fedeli è stata una figura significativa nel panorama politico italiano, riconosciuta per la sua determinazione e schiettezza. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo istituzionale e sociale del paese. In questo momento di lutto, si ricorda il suo impegno e la sua dedizione nel servizio pubblico, lasciando un esempio di integrità e fermezza.

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Con grande dolore mi unisco al cordoglio di tutti per la scomparsa di Valeria Fedeli. Negli anni in Parlamento ho avuto modo di conoscerla non solo come collega, ma anche come amica, e di apprezzarne il modo di vivere le istituzioni: sempre con il sorriso, con eleganza, con rispetto, anche da posizioni politiche diverse dalle mie. È stata una donna determinata e schietta, che ha difeso con convinzione le proprie idee e che ha dedicato una parte importante del suo percorso politico alla battaglia per la parità di genere e per i diritti delle donne. La sua mancanza si farà sentire.

