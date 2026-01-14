Fedeli | Calenda ' collega e amica s è battuta tutta la vita con passione e coraggio'

Valeria Fedeli è stata una presenza significativa nel panorama politico italiano, distinguendosi per il suo impegno e dedizione. Collega di governo e amica, ha dedicato la sua vita a temi di valore sociale e pubblico. La sua passione e il suo coraggio hanno rappresentato un esempio di impegno civile, lasciando un ricordo di integrità e dedizione nel percorso politico italiano.

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Valeria Fedeli, è stata una mia collega di Governo ma soprattutto un'amica. Una donna che si è battuta tutta la vita per l'emancipazione femminile e le pari opportunità con passione e coraggio. Ci mancherà. Alla famiglia le condoglianze mie e di tutta Azione". Lo dice Carlo Calenda. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fedeli: Calenda, 'collega e amica, s è battuta tutta la vita con passione e coraggio' Leggi anche: Una battuta rivolta alla collega, che stava solo cercando di sistemargli il microfono per la conferenza stampa Leggi anche: Il generale Nistri a Savignano: "La mia vita nell’Arma con passione" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Valeria Fedeli è morta, addio all'ex ministra dell'Istruzione: aveva 76 anni. Fassino: «Aveva un male inesorabile». Il cordoglio di.... Fedeli: Calenda, 'collega e amica, s è battuta tutta la vita con passione e coraggio' - Una donna che si è battuta tutta la vita per l’emancipazione femminile e le pari opportunità con ... lanuovasardegna.it

Valeria Fedeli è morta, addio all'ex ministra dell'Istruzione: aveva 76 anni. Fassino: «Aveva un male inesorabile». Il cordoglio di Meloni e Valditara - È morta all'età di 76 anni Valeria Fedeli, ex sindacalista, poi senatrice del Pd e ministra dell'Istruzione con il governo Gentiloni. msn.com

Valeria Fedeli, morta a 76 anni l’ex ministra dell’Istruzione del Pd - È morta oggi all'età di 76 anni, Valeria Fedeli, sindacalista ed ex ministra dell'Istruzione durante il governo Gentiloni. msn.com

Opera Di Santa Croce. ODESZA · The Last Goodbye (Live). È terminato il periodo delle festività, ma Santa Croce resta, come sempre, pronta ad accogliere visitatori e fedeli. Un luogo che non chiude con il calendario, perché qui il tempo scorre in modo diver facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.