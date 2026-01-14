Fedeli | Bonafoni Pd comunita’ democratica perde riferimento insostituibile

Questa mattina, abbiamo appreso con tristezza della scomparsa di Valeria Fedeli, figura di rilievo nella politica italiana, ex ministra, ex parlamentare del Partito Democratico e storica sindacalista della Cgil. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la comunità democratica, che perde un punto di riferimento insostituibile nel panorama politico e sociale italiano.

Questa mattina, all’alba, abbiamo ricevuto con profondo sgomento e una grande tristezza la notizia della scomparsa di Valeria Fedeli, figura di spicco nella politica italiana, ex ministra, ex parlamentare del Partito Democratico e storica sindacalista della Cgil. Fino all’ultimo, Valeria ha rappresentato un autorevole e insostituibile punto di riferimento per la comunità democratica. Queste le parole di Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico, che ha voluto esprimere il proprio dolore in una nota ufficiale. “Raramente l’autorevolezza e la generosità riescono a convivere in modo così perfetto all’interno di una sola persona. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

