Fedeli | Boccia ' alla comunità mancherà la sua tenacia'

La scomparsa di Valeria Fedeli rappresenta una perdita significativa per la comunità democratica italiana. La sua tenacia e il suo impegno sono stati punti di riferimento in un percorso di crescita civile e sociale. In questo momento di lutto, si riconosce il valore della sua dedizione e del suo contributo alla vita pubblica del Paese.

Roma, 14 gen (Adnkronos) - "La scomparsa di Valeria Fedeli è un dolore profondo per tutta la comunità democratica. Valeria è stata un'amica e una donna tenace, una femminista autentica, capace di portare la forza delle sue battaglie nei luoghi del lavoro, nelle istituzioni e nel governo del Paese". Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. "In Parlamento ha svolto un ruolo di primo piano: prima da semplice parlamentare e poi da vicepresidente del Senato ha esercitato il suo incarico con autorevolezza, rigore e profondo rispetto delle istituzioni, contribuendo a rafforzare il prestigio di Palazzo Madama", prosegue.

