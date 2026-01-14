Fed la procuratrice | è solo Powell a parlare di incriminazione

Dopo le recenti tensioni tra la Federal Reserve e il Dipartimento di Giustizia negli Stati Uniti, la procuratrice federale Jeanine Ferris Pirro ha preso posizione pubblicamente, chiarendo che le only statements ufficiali in merito alle possibili incriminazioni sono quelle di Jerome Powell. La sua dichiarazione sottolinea l’importanza di affidarsi alle comunicazioni ufficiali e di evitare interpretazioni o commenti non autorizzati.

Roma, 14 gen. (askanews) – Dopo le levate di scudi a sostegno del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, innescate dalla durissima reazione dello stesso banchiere centrale a quella che ha indicato come una “minaccia di incriminazione” da parte del Dipartimento di Giustizia Usa, la procuratrice federale responsabile, Jeanine Ferris Pirro (il cognome si presta ovviamente a facili giochi di parole con la tipica espressione degli antichi romani) si è mossa al contrattacco via social. E’ intervenuta con messaggio via X, su una procedura aperta, sostenendo che “il termine ‘incriminazione’ è uscito dalla bocca di Powell e solo dalla sua”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

