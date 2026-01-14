Fed i governatori delle banche centrali difendono Powell dall’offensiva di Trump

I governatori delle banche centrali si sono schierati a sostegno di Jerome Powell, in risposta alle critiche mosse dal presidente Donald Trump. In un contesto di tensioni politiche, le autorità monetarie hanno ribadito l’indipendenza e la solidità della politica monetaria statunitense, sottolineando l’importanza di un approccio equilibrato per garantire stabilità economica.

Fed sotto attacco, scendono in campo i governatori delle banche centrali per difendere Jerome Powel dall’offensiva del presidente Usa Donald Trump. I principali banchieri centrali a livello internazionale si sono schierati con il presidente della Federal reserve, ribadendo che l’indipendenza delle banche centrali è un pilastro della stabilità economica e finanziaria globale. I banchieri: “L’indipendenza è un pilastro della stabilità”. “Esprimiamo la nostra piena solidarietà al sistema della Federal reserve e al suo presidente, Jerome H. Powell – scrivono in una dichiarazione congiunta firmata, tra gli altri, dalla presidente della Bce Christine Lagarde, a nome del Consiglio direttivo, e dai governatori della Banca d’Inghilterra, della Bank of Canada, Riksbank svedese, Banca nazionale svizzera, Reserve bank of Australia, Bank of Korea e Banco central do Brasil, oltre ai vertici della Banca dei regolamenti internazionali – l’indipendenza delle banche centrali è una pietra angolare della stabilità dei prezzi, finanziaria ed economica, nell’interesse dei cittadini che serviamo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

