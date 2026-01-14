FC 26 Evoluzione Nervi d’Acciaio | Il tocco dei campioni Repair Time

FC 26 Evoluzione Nervi d’Acciaio introduce il concetto di Freddezza (Composure), una statistica fondamentale per mantenere precisione sotto pressione. Questa caratteristica permette ai giocatori di gestire situazioni di stress, evitando errori nei momenti decisivi. Comprendere e sviluppare la Freddezza è essenziale per migliorare le prestazioni in partita, specialmente nelle situazioni più intense.

La Freddezza (Composure) è una delle statistiche più sottovalutate ma cruciali di FC 26. Determina quanto un giocatore mantiene la precisione sotto pressione: quando un difensore ti pressa o il portiere ti viene incontro, un’alta freddezza evita che il tiro o il passaggio diventino imprecisi. Analisi dei Miglioramenti: Precisione sotto pressione. Freddezza +2 (MAX 90): Un boost mirato. Portare un giocatore vicino al muro dei 90 in freddezza lo rende “glaciale”. È la differenza tra segnare un gol al 90° o spararlo sul palo.. Ripetibile 31 volte: Sì, hai letto bene. EA ti sta dando la possibilità di applicare questo piccolo “ritocco” a praticamente ogni titolare e riserva del tuo club. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

FC 26 Evoluzione Nervi d'Acciaio: Il tocco dei campioni

