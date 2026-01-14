Farnesina | italiani lascino l’Iran

La Farnesina ha raccomandato ai cittadini italiani presenti in Iran di lasciare il paese, qualora abbiano la possibilità di farlo. La decisione si basa sulle attuali condizioni di sicurezza e sulla necessità di garantire l'incolumità dei cittadini italiani. Si invita chi può a pianificare con attenzione la partenza e a seguire gli aggiornamenti ufficiali per eventuali ulteriori indicazioni.

