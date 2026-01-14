Farnesina | italiani lascino l’Iran
La Farnesina ha raccomandato ai cittadini italiani presenti in Iran di lasciare il paese, qualora abbiano la possibilità di farlo. La decisione si basa sulle attuali condizioni di sicurezza e sulla necessità di garantire l'incolumità dei cittadini italiani. Si invita chi può a pianificare con attenzione la partenza e a seguire gli aggiornamenti ufficiali per eventuali ulteriori indicazioni.
La Farnesina - si legge in una nota - conferma l'indicazione di lasciare l'Iran ai cittadini italiani che possano farlo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Gli Usa valutano l’intervento in Iran. La Farnesina: «Gli italiani che possono farlo lascino il Paese» – La diretta
Leggi anche: Iran, si avvicina l’intervento militare Usa: “Gli italiani lascino il Paese”
Farnesina, 'italiani che possono farlo lascino l'Iran' - E' in corso nella sala di crisi della Farnesina una riunione del ministro Antonio Tajani con dirigenti del ministero, della Difesa, della sicurezza italiana, con l'ambasciatric ... msn.com
Iran, in corso alla Farnesina riunione con Tajani: «Italiani che possono vadano via» - Trump incita gli iraniani a continuare a manifestare e a «prendere il controllo delle istituzioni» mentre continua la mattanza nelle piazze: «Ho cancellato tutti gli incontri con i funzionari iraniani ... ilsole24ore.com
Nepal, Farnesina: poche speranze per i due italiani dispersi. Altri 5 non raggiungibili fino a domani - Altri cinque irraggiungibili perché in un'area sprovvista di campo: è il bilancio della Farnesina sulle condizioni degli scalatori ... quotidiano.net
#lariachetira In diretta dalla Farnesina il Ministro degli Esteri Antonio Tajani racconta le fasi della liberazione dei due italiani in Venezuela, Trentini e Burlò x.com
Mercosur, dal Grana padano al Prosecco: ecco i 57 prodotti italiani tutelati nell’accordo “Divieto di imitazione” di più di 340 prodotti alimentari tradizionali europei: “Si tratta - spiega la Farnesina - del maggior numero di indicazioni geografiche mai protetto in un facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.