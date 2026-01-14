Fantapolitica

La situazione politica globale continua a sorprendere e a suscitare preoccupazioni. Tra tensioni inedite e mosse imprevedibili, eventi come il possibile interesse per la Groenlandia o il rapimento di leader stranieri evidenziano le complessità delle dinamiche internazionali. In questo contesto, è importante seguire con attenzione le evoluzioni, mantenendo un approccio oggettivo e informato per comprendere meglio le implicazioni di tali sviluppi.

Non so come finirà con la Groenlandia, penso che in un modo o nell’altro sarà accaparrata da Trump. Ma l’evento che più mi ha sconvolto è il rapimento del presidente venezuelano e sua moglie. Credo che qui si sia passati a una forma di criminalità scoperta, non più mascherata come è stata la distruzione dei Nord Stream, il ricatto mafioso sui dazi e tanto altro. Serena Benucci via email Gentile lettrice, sono d’accordo con lei. Pensi se Putin avesse accusato il presidente della Lettonia di narcotraffico e di corrompere con droga la gioventù russa e quindi lo avesse fatto sequestrare (prendendo via anche la moglie già che c’era) e gettato entrambi in prigione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

