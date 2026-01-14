Fallimento Geo Consult | la difesa ottiene un patteggiamento favorevole senza pene accessorie

Il 17 dicembre 2025, il Giudice dell'udienza preliminare di Avellino ha pronunciato un patteggiamento favorevole per Geo Consult, coinvolta in un procedimento di bancarotta fraudolenta. La decisione ha evitato pene accessorie, segnando un risultato importante nel caso. Questa pronuncia rappresenta un momento rilevante nel processo giudiziario riguardante la società, offrendo una soluzione che rispetta le norme e le procedure previste dalla legge.

