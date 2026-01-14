Fallimento Geo Consult | la difesa ottiene un patteggiamento favorevole senza pene accessorie
Il 17 dicembre 2025, il Giudice dell'udienza preliminare di Avellino ha pronunciato un patteggiamento favorevole per Geo Consult, coinvolta in un procedimento di bancarotta fraudolenta. La decisione ha evitato pene accessorie, segnando un risultato importante nel caso. Questa pronuncia rappresenta un momento rilevante nel processo giudiziario riguardante la società, offrendo una soluzione che rispetta le norme e le procedure previste dalla legge.
Il 17 dicembre 2025, la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare di Avellino ha segnato una tappa significativa in un procedimento per bancarotta fraudolenta che aveva coinvolto la società Geo Consult s.r.l. Il caso riguardava un fallimento complesso, con l’accusa di distrazione di beni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
