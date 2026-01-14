Fallimento Almec Spa | assolti i vertici aziendali dopo dieci anni di processo

Si chiude definitivamente uno dei capitoli giudiziari più complessi degli ultimi anni riguardante il settore industriale. Dopo un iter processuale durato oltre due lustri, il Tribunale ha emesso una sentenza di assoluzione nei confronti dei vertici della Almec Spa, ponendo fine a una vicenda che vedeva i protagonisti accusati di gravi irregolarità nella gestione del dissesto societario. Il collegio giudicante ha scagionato l'amministratore delegato M. S., il presidente del consiglio di amministrazione L. D. R., l'amministratore unico M. B. e il consigliere R. C. Gli imputati erano stati chiamati a rispondere di ben otto ipotesi di bancarotta, sia fraudolenta che preferenziale, oltre a una serie di reati tributari legati alla vita della società tra il 2008 e il 2013.

