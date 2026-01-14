Faes Farma annuncia il possibile esubero di cinquantadue lavoratori Sifi

Faes Farma, gruppo farmaceutico spagnolo, ha comunicato alle organizzazioni sindacali l’intenzione di avviare procedure di esubero per 52 lavoratori su un totale di 369 impiegati presso la sede di Aci Sant'Antonio. La notizia riguarda un possibile taglio di personale, che si inserisce in un contesto di riorganizzazione aziendale. La vicenda sarà oggetto di approfondimenti e negoziazioni con le parti coinvolte.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.