Faes Farma annuncia il possibile esubero di cinquantadue lavoratori Sifi

Da cataniatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Faes Farma, gruppo farmaceutico spagnolo, ha comunicato alle organizzazioni sindacali l’intenzione di avviare procedure di esubero per 52 lavoratori su un totale di 369 impiegati presso la sede di Aci Sant'Antonio. La notizia riguarda un possibile taglio di personale, che si inserisce in un contesto di riorganizzazione aziendale. La vicenda sarà oggetto di approfondimenti e negoziazioni con le parti coinvolte.

Il gruppo spagnolo Faes Farma ha comunicato alle sigle sindacali l'intenzione di avviare le procedure di esubero per 52 lavoratori su un totale di 369 unità attualmente assunte nella storica azienda farmaceutica con sede ad Aci Sant'Antonio.“Domani mattina - spiega a CataniaToday Mimmo D'Antone. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

