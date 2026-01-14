Fabio Maria Damato ha rotto il silenzio dopo la sentenza del Pandoro gate la frecciata a Chiara Ferragni

Dopo la sentenza del Pandoro gate, Fabio Maria Damato ha commentato pubblicamente la vicenda. Chiara Ferragni è stata prosciolta con la formula del “non luogo a procedere per remissione di querela”, dopo il ritiro della querela da parte del Codacons. La decisione ha determinato la non procedibilità dell’accusa di truffa, semplificando il quadro giudiziario e chiudendo ufficialmente il caso.

Chiara Ferragni è stata prosciolta con la formula del “non luogo a procedere per accettazione di remissione di querele”: in sintesi, essendo stato ritirata la querela da parte del Codacons, è caduta l’aggravante rendendo la truffa (semplice) non più procedibile d’ufficio. Insieme a lei sono stati prosciolti anche l’ex braccio destro Fabio Maria Damato per il quale era stata chiesta una condanna a un anno e otto mesi e il presidente del cda di Cerealitalia, Francesco Cannillo (per lui la richiesta era stata di un anno Fabio Maria Damato ha rotto il silenzio dopo la sentenza che mette un punto definitivo al Pandoro gate. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Fabio Maria Damato ha rotto il silenzio dopo la sentenza del Pandoro gate, la frecciata a Chiara Ferragni Leggi anche: Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni, rompe il silenzio dopo la sentenza di proscioglimento Leggi anche: Anche Fabio Maria Damato assolto, la frecciata a Chiara Ferragni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Fabio Maria Damato assolto per il caso Pandoro: la frecciata a Chiara Ferragni dopo la sentenza - Si chiude così il Pandoro gate, il capitolo giudiziario che ha coinvolto Chiara Ferragni, finita a processo per truffa aggravata in relazione ai casi del pandoro Balocco ... msn.com

Chiara Ferragni rompe con l’amico storico/ Addio a Fabio Maria Damato dopo il caso pandoro - Chiara Ferragni ha rotto con l'amico e collaboratore storico, Fabio Maria Damato: i due non si parlerebbero più ormai da tempo Sono anni di profondi cambiamenti per Chiara Ferragni, che dal 2024 in ... ilsussidiario.net

Nel procedimento sono coinvolti anche Fabio Maria Damato, ex collaboratore di Ferragni, e Francesco Cannillo facebook

Nel procedimento sono coinvolti anche Fabio Maria Damato, ex collaboratore di Ferragni, e Francesco Cannillo x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.