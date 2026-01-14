Ex Ilva nuovo guasto dopo l’incidente mortale

Dopo l’incidente mortale avvenuto all’Ex Ilva, si registra un nuovo guasto che preoccupa lavoratori e sindacati. Michele De Palma, segretario generale della Fiom, ha espresso preoccupazione per la sicurezza e il futuro dello stabilimento. La situazione evidenzia le criticità ancora presenti nell’area, richiedendo interventi immediati per garantire la tutela dei lavoratori e la continuità produttiva.

«Rabbia per un infortunio mortale che non doveva accadere e paura per quello che può succedere domani», così il segretario generale della Fiom, Michele De Palma, ha descritto lo stato

Ex Ilva, la rivolta degli operai. Il Governo frena sulla cassa - Il Governo si muove nuovamente a supporto dell’ex Ilva con un nuovo decreto mentre i lavoratori di Taranto iniziano la loro protesta. quotidianodipuglia.it

All’indomani della proclamazione di Antonio Decaro a nuovo presidente della Regione Puglia, il dibattito politico si accende su uno dei dossier più sensibili e divisivi del territorio: la gestione della crisi industriale dell’ex Ilva. leggi qui https://www.cronachetar - facebook.com facebook

