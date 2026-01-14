Eventi della Delegazione Fai di Bari per il Compleanno di Niccolò Piccinni

La Delegazione FAI di Bari organizza eventi per celebrare il compleanno di Niccolò Piccinni, in collaborazione con istituzioni locali e partner culturali. L’iniziativa mira a valorizzare la figura del compositore attraverso attività dedicate alla sua memoria e al patrimonio culturale della città. Gli appuntamenti sono rivolti a cittadini e visitatori, offrendo un’occasione per approfondire la storia e l’eredità di Piccinni nel contesto locale.

La Delegazione FAI di Bari, in collaborazione con Comune di Bari, Città Metropolitana di Bari, Museo Civico Bari, Conservatorio Niccolò Piccinni, Fondo Niccolò Piccinni, Aeroporti di Puglia, Circolo della Vela, Alliance Francaise, Associazione Forme di Terre, Porta d'Oriente, I Luoghi della.

