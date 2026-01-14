Europei di Short Track l’Italia a Tilburg per le medaglie | dal 16 gennaio in gara

Dal 16 gennaio a Tilburg, nei Paesi Bassi, si svolgono i Campionati europei di short track 2026. L’Italia si prepara a confrontarsi con le altre nazionali europee in questa importante tappa, che rappresenta l’ultimo grande evento prima dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La competizione offrirà un’occasione per testare le prestazioni e conquistare medaglie in vista delle Olimpiadi.

Si apre venerdì 16 gennaio a Tilburg, nei Paesi Bassi, l’edizione 2026 dei Campionati europei di short track, ultimo grande appuntamento per la disciplina prima dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia si presenta al via della rassegna continentale con tutti gli atleti convocati per la rassegna a cinque cerchi e, dopo un’ottima prima parte di stagione, va a caccia di conferme. Dieci gli azzurri convocati dall’High Performance Director Kenan Gouadec, presente in loco insieme all’head coach Maggie Qi, ai tecnici Derrick Campell e Nicola Rodigari. Nel settore maschile saranno della partita Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

