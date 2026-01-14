Europei 2026 si alza il livello per il Settebello | con la Romania prove generali di seconda fase

Gli Europei 2026 si avvicinano e il Settebello si prepara alle sfide decisive. Con le prove contro la Romania, la squadra italiana si concentra sulla seconda fase, affinando tattiche e ritmo. Questi incontri rappresentano un passo importante per testare la preparazione in vista delle partite più impegnative, consolidando la crescita e la competitività del team in vista della manifestazione continentale.

Si alza il livello della sfida, aumenta gradualmente la tensione e si inizia a pregustare la carica che le partite importanti sanno regalare. Nella partita di chiusura del girone D degli Europei di Belgrado l'Italia affronta la Romania, fischio d'inizio previsto domani alle 15:15. Le due squadre, appaiate in classifica con sei punti, si giocano la vittoria del girone. Il confronto con una rivale ormai conosciuta quasi a memoria, siamo infatti al quarto confronto consecutivo tra le due compagini negli ultimi quattro grandi eventi internazionali, richiede risposte puntuali per scattare una foto realistica della condizione della squadra dopo la prima fase del torneo.

