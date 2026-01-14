Ethan Hawke contro l’IA | Se questo è il futuro del cinema meglio spegnere lo schermo

Ethan Hawke esprime preoccupazioni riguardo all’uso crescente dell’intelligenza artificiale nel cinema. In un contesto in cui la tecnologia sembra sempre più coinvolta nella creazione artistica, l’attore invita a riflettere sulle implicazioni di un futuro in cui le immagini e le storie sono generate artificialmente. La sua posizione sottolinea l’importanza di preservare l’autenticità e la qualità umana nel mondo cinematografico.

L’idea di un cinema sempre più affidato all’ intelligenza artificiale non entusiasma Ethan Hawke. Anzi, lo spinge a guardare altrove. Molto più indietro, o forse molto più avanti, dipende dai punti di vista. Ecco cosa ha detto. Ethan Hawke: “Quando si parla di IA, mi viene solo voglia di tornare a teatro”. L’attore è stato chiaro: “Quando si parla di IA, mi viene solo voglia di tornare a teatro” e ha ammesso di non sentirsi a suo agio con una tecnologia che percepisce distante, quasi estranea al mestiere dell’attore. Per Hawke, il futuro non passa dagli algoritmi, ma dalla presenza fisica. Dal silenzio condiviso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ethan Hawke contro l’IA: “Se questo è il futuro del cinema, meglio spegnere lo schermo” Leggi anche: Ethan Hawke ricorda River Phoenix, il suo primo partner sul grande schermo: «Sarà sempre parte di me» Leggi anche: «The Lowdown», il crime di Ethan Hawke tra indagini e famiglia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ethan Hawke contro l’IA: “Se questo è il futuro del cinema, meglio spegnere lo schermo” - L’attore statunitense guarda al teatro e agli eventi dal vivo come antidoto all’intelligenza artificiale: “Serve tornare a respirare insieme” ... quotidiano.net

Ethan Hawke afferma che il suo prossimo progetto sarà: "Uno dei più grandi film mai realizzati" - Ethan Hawke, storico collaboratore di Richard Linklater, descrive il loro prossimo progetto insieme come un lavoro destinato a segnare una carriera già leggendaria. movieplayer.it

Ethan Hawke ricorda River Phoenix, il suo primo partner sul grande schermo: «Sarà sempre parte di me» - Il protagonista di Blue Moon ha ricevuto un premio alla carriera ed è uno dei favoriti per la stagione dei premi di quest’anno ... vanityfair.it

Ha battuto Ethan Hawke e Alison Brie. Indy, un cane, ha vinto come miglior attore protagonista in un film horror. Recitare “come un cane” può valere un premio facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.