Ethan Hawke contro l’IA | Se questo è il futuro del cinema meglio spegnere lo schermo

Da quotidiano.net 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ethan Hawke esprime preoccupazioni riguardo all’uso crescente dell’intelligenza artificiale nel cinema. In un contesto in cui la tecnologia sembra sempre più coinvolta nella creazione artistica, l’attore invita a riflettere sulle implicazioni di un futuro in cui le immagini e le storie sono generate artificialmente. La sua posizione sottolinea l’importanza di preservare l’autenticità e la qualità umana nel mondo cinematografico.

L’idea di un cinema sempre più affidato all’ intelligenza artificiale non entusiasma Ethan Hawke. Anzi, lo spinge a guardare altrove. Molto più indietro, o forse molto più avanti, dipende dai punti di vista. Ecco cosa ha detto. Ethan Hawke: “Quando si parla di IA, mi viene solo voglia di tornare a teatro”. L’attore è stato chiaro: “Quando si parla di IA, mi viene solo voglia di tornare a teatro” e ha ammesso di non sentirsi a suo agio con una tecnologia che percepisce distante, quasi estranea al mestiere dell’attore. Per Hawke, il futuro non passa dagli algoritmi, ma dalla presenza fisica. Dal silenzio condiviso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ethan hawke contro l8217ia se questo 232 il futuro del cinema meglio spegnere lo schermo

© Quotidiano.net - Ethan Hawke contro l’IA: “Se questo è il futuro del cinema, meglio spegnere lo schermo”

Leggi anche: Ethan Hawke ricorda River Phoenix, il suo primo partner sul grande schermo: «Sarà sempre parte di me»

Leggi anche: «The Lowdown», il crime di Ethan Hawke tra indagini e famiglia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

ethan hawke contro l8217iaEthan Hawke contro l’IA: “Se questo è il futuro del cinema, meglio spegnere lo schermo” - L’attore statunitense guarda al teatro e agli eventi dal vivo come antidoto all’intelligenza artificiale: “Serve tornare a respirare insieme” ... quotidiano.net

ethan hawke contro l8217iaEthan Hawke afferma che il suo prossimo progetto sarà: "Uno dei più grandi film mai realizzati" - Ethan Hawke, storico collaboratore di Richard Linklater, descrive il loro prossimo progetto insieme come un lavoro destinato a segnare una carriera già leggendaria. movieplayer.it

ethan hawke contro l8217iaEthan Hawke ricorda River Phoenix, il suo primo partner sul grande schermo: «Sarà sempre parte di me» - Il protagonista di Blue Moon ha ricevuto un premio alla carriera ed è uno dei favoriti per la stagione dei premi di quest’anno ... vanityfair.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.