Esulta pensando di aver vinto ma il match non è finito e alla fine perde | il video della clamorosa gaffe di Ofner agli Australian Open

Durante gli Australian Open, Ofner celebra con entusiasmo un punto del 7-1 nel tie break del terzo set, sorridente e con un gesto simbolico alla tempia, come a indicare la vittoria mentale. Tuttavia, la partita non è conclusa e ciò che sembra un momento di successo si trasforma in una gaffe che lo porta alla sconfitta. Il video cattura un episodio che ha fatto discutere gli appassionati di tennis.

Punto del 7-1 al tie break del terzo set, esultanza verso l’angolo, sorriso e mano a indicare la tempia, come a voler dire “ ho vinto di testa “. È il brevissimo racconto di quanto fatto da Sebastian Ofner contro lo statunitense Nishesh Basavareddy. Nulla di strano, starete pensando. Sì, se non fosse che nei tie-break decisivi del Grande Slam – i quattro più importanti, compresi gli Australian Open – cioè quando si è 2-2 nel conteggio dei set ( 1-1 nelle qualificazioni ) bisogna invece arrivare a 10 e non a 7. E quindi Ofner avrebbe dovuto portare a casa altri tre punti per vincere la partita. A ricordarglielo è stato l’arbitro tra l’imbarazzo generale: “ Non è finita “, con Ofner tornato subito indietro dietro la linea di fondo per giocare ancora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

