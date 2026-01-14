Estrazioni del Lotto | ad Apollosa centrato un ambo

Il concorso del Lotto di martedì 13 gennaio ha portato una doppietta a Apollosa, in provincia di Benevento. È stato centrato un ambo da 12, dimostrando ancora una volta come la Campania possa essere protagonista delle estrazioni. Un risultato che, senza eccessi, conferma l’interesse e la partecipazione dei giocatori locali alle estrazioni settimanali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Lotto premia la Campania. Nel concorso di martedì 13 gennaio centrata una doppietta: ad Apollosa, in provincia di Benevento, messo a segno un ambo da 12.500 euro in via Mazzoni Curti a cui si aggiunge una quaterna da 12mila euro centrata a Casavatore, in provincia di Napoli in via Salvator Rosa. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,5 milioni di euro, per un totale di 44,4 milioni di euro da inizio 2026.

