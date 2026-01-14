L’esenzione dal canone TV per il 2026 permette a determinate categorie di contribuenti, come gli anziani, di ridurre il proprio onere fiscale. La domanda di esenzione può essere presentata entro il 31 gennaio 2024, offrendo un’opportunità di agevolazione economica. È importante conoscere i requisiti richiesti e le modalità di presentazione per usufruire di questa misura.

Anche per l’anno 2026, l’ esenzione dal pagamento del canone tv rappresenta un’agevolazione fondamentale per diverse categorie di contribuenti, tra le quali le persone anziane, che possono alleggerire il carico fiscale attraverso la presentazione di una specifica domanda. È opportuno ricordare che l’imposta viene addebitata in maniera automatica nelle bollette dell’energia elettrica. Tuttavia, la normativa vigente permette di ottenere un esonero totale o parziale qualora sussistano determinati requisiti anagrafici o tecnici. In particolare, l’esonero spetta a chi non detenga apparecchi televisivi o a chi abbia superato i 75 anni con redditi contenuti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Esenzione canone tv 2026: chi può presentare domanda entro il 31 gennaio

Leggi anche: Canone Rai, chi ha diritto all’esenzione ha tempo fino al 31 gennaio per fare domanda

Leggi anche: Bonus Mamme 40 euro al mese, ecco chi può ancora presentare domanda fino al 31 gennaio 2026

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Esenzione Canone Rai 2026: come fare domanda, scadenza e cosa sapere; Canone Rai 2026: tutto su pagamento ed esenzione (entro il 31 gennaio); Canone Rai, chi ha diritto all’esenzione ha tempo fino al 31 gennaio per fare domanda; Canone Rai, nel 2026 resta a 90 euro: chi può chiedere l’esonero e entro quando.

Esenzione canone RAI nel 2026: scadenza, requisiti, modulo - Qual è la scadenza, quali sono i requisiti e i moduli per richiedere l’esenzione dal canone RAI nel 2026, per chi non possiede una TV, per anziani over 75 e per militari e diplomatici. ticonsiglio.com