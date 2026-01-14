Esenzione canone tv 2026 | chi può presentare domanda entro il 31 gennaio
L’esenzione dal canone TV per il 2026 permette a determinate categorie di contribuenti, come gli anziani, di ridurre il proprio onere fiscale. La domanda di esenzione può essere presentata entro il 31 gennaio 2024, offrendo un’opportunità di agevolazione economica. È importante conoscere i requisiti richiesti e le modalità di presentazione per usufruire di questa misura.
Anche per l’anno 2026, l’ esenzione dal pagamento del canone tv rappresenta un’agevolazione fondamentale per diverse categorie di contribuenti, tra le quali le persone anziane, che possono alleggerire il carico fiscale attraverso la presentazione di una specifica domanda. È opportuno ricordare che l’imposta viene addebitata in maniera automatica nelle bollette dell’energia elettrica. Tuttavia, la normativa vigente permette di ottenere un esonero totale o parziale qualora sussistano determinati requisiti anagrafici o tecnici. In particolare, l’esonero spetta a chi non detenga apparecchi televisivi o a chi abbia superato i 75 anni con redditi contenuti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
